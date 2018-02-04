شركة "تويوتا" للسيارات تسحب أربعة طرازات من سياراتها بسبب عيوب في الوسائد الهوائية

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:16 04/02/2018 حدث بتاريخ: 12:16 04/02/2018

أعلنت مصلحة الدولة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي في الصين اليوم الاحد إن شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات ستسحب 181797 مركبة في الصين على خلفية وجود عيوب في الوسائد الهوائية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم.

وأضافت المصلحة أن طلب السحب تم تقديمه من قبل شركة "جي إيه سي تويوتا" في تيانجين و "فاو تويوتا موتور".

واعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيبدأ سحب 73084 سيارة "تويوتا" طراز "نيو هايلاندر" المصنعة ما بين الخامس من أيار/مايو 2015 والرابع من شباط/فبراير 2016، و 98218 سيارة "تويوتا" طراز "ليفين" مصنعة ما بين الرابع من أيار/ مايو 2015 و الرابع من شباط/فبراير 2016، إلى جانب 5804 سيارات "تويوتا" طراز "ليفين هايبرد" مصنعة ما بين 11 تشرين أول/أكتوبر 2015 و الرابع من شباط/فبراير .2016 وسيتم استبدال الأجزاء المعيبة مجانا.