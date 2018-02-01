نوكيا تسجل خسائر فصلية بـ477 مليون دولار

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:28 01/02/2018 حدث بتاريخ: 15:41 01/02/2018

أعلنت شركة "نوكيا" الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات اليوم الخميس أنها سجلت في الربع الأخير من العام الماضي خسائر بـ384 مليون يورو (477 مليون دولار)، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الضرائب.

وكانت الشركة قد حققت أرباحا بـ659 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن إعادة تقييم الأصول الضريبية المؤجلة، خاصة بعد التغيرات في معدل الضريبة في الولايات المتحدة، فاقم من حجم الخسائر.

وذكرت الشركة أن صافي مبيعاتها لم يتغير على أساس سنوي عند 6.7 مليار يورو.

وفي توقعاته المستقبلية، قال الرئيس التنفيذي راجيف سوري إن المجموعة تتوقع أن تعاود السوق التراجع مرة أخرى في 2018 بالنسبة لمجال "الشبكات" الذي يعد المجال الرئيسي للمجموعة، وإن كان توقع أن يحدث ذلك "بوتيرة أقل من التوقعات السابقة، نظرا لظهور بوادر تحسن في أمريكا الشمالية".

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع "بشكل ملحوظ" في 2019 و2020 ، مدفوعة بالإطلاق الكامل لشبكات الجيل الخامس".

وبالنسبة لعام 2017 ككل، أفادت نوكيا بأن صافي خسائرها تضاعفت تقريبا إلى 1.47 مليار يورو، وتراجعت المبيعات بـ3% إلى 2ر23 مليار يورو.