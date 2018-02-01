شركة لاكتاليس الفرنسية: تلوث حليب الأطفال بالسالمونيلا سيكلفنا الكثير

مجموعة لاكتاليس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:40 01/02/2018 حدث بتاريخ: 12:40 01/02/2018

قال إيمانويل بينييه الرئيس التنفيذي لمجموعة لاكتاليس الفرنسية لمنتجات الألبان إن تلوث حليب الأطفال الذي تنتجه الشركة بالسالمونيلا قد يكلف المجموعة مئات الملايين من اليورو.

واستدعت لاكتاليس 12 مليون عبوة حليب من أرجاء فرنسا ومن متاجر في أنحاء مختلفة من العالم بعد اكتشاف بكتيريا السالمونيلا في بعض حليب الأطفال الشهر الماضي بمصنع في غرب فرنسا.

وقال بينييه في مقابلة مع صحيفة (ليزيكو) الاقتصادية اليوم الخميس "لا نستطيع أن نقول حجم التكلفة تحديدا لكنها ستكون عالية جدا تقدر ببضع مئات الملايين من اليورو".

وأضاف "المسألة قد تكلفنا رخصة التصدير لمدة لا نعرفها بعد. إنها أكبر أزمة اضطر لمواجهتها كرئيس (للشركة)".

ولم يدل بينييه بتفاصيل عن التكاليف التي ستتحملها الشركة.

وكانت السلطات الفرنسية قالت إنه وردت بلاغات عن 38 إصابة بعدوى بكتيريا (سالمونيلا أجونا) بين منتصف أغسطس آب وديسمبر كانون الأول بينهم 36 حالة ترتبط بوضوح بحليب لاكتاليس. وقالت مجموعة تمثل أسر الضحايا إن ما لا يقل عن عشر حالات أخرى لم تحتسب.

وقال بينييه إن الشركة لا تعرف القدر الذي جرى استهلاكه من الحليب الملوث، لكن الشركة لم يصلها سوى أقل من نصف الحليب الذي طلبت سحبه.

وأقرت شركات لوكلير وأوشان وكارفور وسيستيم يو للبيع بالتجزئة إن بعض حليب الأطفال الرضع ظل على أرفف متاجرها بعد الاستدعاء.

وأضاف بينييه أن هناك عدة شكاوى قانونية تستهدف مجموعة لاكتاليس.