إيرادات تركيا من السياحة تقفز في 2017 مع عودة السياح الروس

صورة أرشيفية لسياح على أحد الشواطئ التركية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:27 31/01/2018 حدث بتاريخ: 19:03 31/01/2018

أظهرت بيانات‭ ‬يوم الأربعاء أن إيرادات تركيا من السياحة قفزت حوالي 20 بالمئة في 2017 مدعومة بتضاعف عدد السياح الروس خمس مرات بفضل تحسن الروابط الدبلوماسية بين البلدين.

وإيرادات السياحة مصدر رئيسي لتمويل عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية التركي.

وأشارت البيانات التي أصدرها معهد الاحصاء التركي إلى أن إيرادات السياحة ارتفعت 18.9 بالمئة إلى 26.28 مليار دولار العام الماضي متعافية من هبوط حاد في 2016 .

وأظهرت أيضا أن عدد السياح الروس تضاعف أكثر من خمس مرات ليصل إلى 4.72 مليون.

وإجمالا، ارتفع عدد السياح الذين زاروا تركيا العام الماضي بنسبة 27.84 بالمئة إلى 32.41 مليون.

وبعد روسيا، جاء أكبر عدد من السياح من ألمانيا وإيران. وفي ديسمبر كانون الأول وحده قفز عدد السياح الأجانب بنسبة 30.84 بالمئة.