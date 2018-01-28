سلطنة عمان وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات والتجارة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والى جانبه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي خلال قمة مجلس التعاون في الكويت في 5 ديسمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:04 28/01/2018 حدث بتاريخ: 19:04 28/01/2018

وقعت سلطنة عمان وقطر الاحد مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولتين الخليجيتين، في وقت تواجه فيه قطر مقاطعة تجارية من قبل السعودية والامارات والبحرين.

وقالت وكالة الانباء العمانية ان مذكرة التفاهم جرى توقيعها في ديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية في مسقط خلال جلسة مباحثات رسمية عمانية قطرية تخللها بحث التعاون في مجال "الامن الغذائي".

وأوضحت ان مذكرة التفاهم "تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية الى دولة قطر الشقيقة"".

ونقلت الوكالة عن وزير الزراعة والثروة السمكية العماني فؤاد بنك جعفر الساجواني قوله ان توقيع المذكرة "يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة".

كما قال وزير البلدية والبيئة القطري محمد بن عبد الله الرميحي الذي ترأس وفد قطر خلال المباحثات ان "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوى".

وووقع البلدان على الاتفاقية في وقت توشك الازمة الدبلوماسية في الخليج على دخولها شهرها التاسع.

وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت السعودية ودولة الامارات والبحرين اضافة الى مصر علاقاتها مع قطر واتخذت بحقها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات اسلامية متطرفة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.

وتبحث الامارة الغنية عن أسواق جديدة في الشرق الاوسط وفي العالم للتغلب على تبعات هذه المقاطعة.