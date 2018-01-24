تصريح وزير أميركي يهوي بالدولار

سجل الدولار أدنى مستوى له أمام اليورو منذ 4 سنوات

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:01 25/01/2018 حدث بتاريخ: 23:20 24/01/2018

رحب وزير الخزانة الأميركي سيتفن منوتشين، الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بتراجع سعر صرف العملة الأميركية، معلنا أن "ضعف الدولار" مفيد للولايات المتحدة، في تصريح تسبب بتراجع حاد في قيمة تداول العملة الخضراء في الأسواق.

وقال منوتشين في منتدى دافوس "من الواضح أن الدولار الضعيف جيد لنا، أنه جيد لأن له علاقة بالتجارة والفرص"، وفق "فرانس برس".

وتدارك وزير الخزانة الأميركي أنه "على المدى الطويل، فإن قوة الدولار تعكس قوة الاقتصاد الأميركي، وهو العملة الرئيسية للاحتياطات وسيظل كذلك".

ويسجل الدولار تراجعا منذ الثلاثاء بعد اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدابير حمائية جديدة تستهدف الصين وكوريا الجنوبية، وقد فقدت العملة الخضراء مزيدا من قيمتها بعد تصريحات منوتشين.

واعتبرت تصريحاته بمثابة ضوء أخضر من واشنطن لخفض قيمة الدولار من أجل دعم الصادرات الأميركية عبر جعلها أقل كلفة.

وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسجل الأربعاء قرابة الساعة 13:00 ت غ 1,2356 دولار لليورو، وهو أدنى مستوى له بالنسبة إلى العملة الأوروبية الموحدة منذ ديسمبر 2014.