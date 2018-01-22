المركزي السوداني يعاقب قيادات بنكية بسبب الدولار

البنك المركزي يشدد على التقيد بقرارات أسعار الصرف (أرشيف)

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:07 23/01/2018 حدث بتاريخ: 23:48 22/01/2018

أصدر محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر، قرارا بفصل نائب مدير عام وثلاثة مدراء فروع أحد المصارف العاملة بالبلاد وحرمانهم من العمل بالجهاز المصرفي بالبلاد، بسبب ما وصفه بمخالفة ضوابط البنك المركزي المتعلقه بالنقد الاجنبي.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي إن هذه القرارات "تأتي في إطار الرقابة المستمرة للمصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات سياسات البنك المركزي ولضمان انسياب موارد البلاد من حصائل الصادرات بالنقد الأجنبي".

كما حظر البنك المركزي على مصرف آخر القيام بعمليات التصدير والاستيراد، وذلك نتيجة لمخالفات البنك المتمثلة في عدم الالتزام بضوابط وموجهات البنك المركزي.

وفي نفس السياق، تم توجيه إنذار إلى 6 مصارف أخرى.

وزاد البنك المركزي سعر الدولار الرسمي للمصارف والصرافات إلي 18 جنيها، وهي ذات قيمة الدولار الجمركي.