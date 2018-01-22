"أمازون" تفتح أول متجر للعامة خال من صناديق الدفع

أمازون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:21 22/01/2018 حدث بتاريخ: 12:21 22/01/2018

تفتح مجموعة "أمازون" العملاقة الاثنين متجرا صغيرا في سياتل لعامة الزبائن الذين بات في إمكانهم التبضع من دون أن يضطروا إلى الانتظار في طوابير لتسديد ثمن المشتريات أمام صناديق الدفع.

وكانت المجموعة الأميركية للتوزيع الإلكتروني قد كشفت عن هذا المشروع لمتجر "أمازون غو" الخالي من صناديق الدفع قبل سنة تقريبا، مشيرة إلى أن محل البقالة هذا الممتد على 170 مترا مربعا سيبيع منتجاته لموظفي الشركة بداية قبل أن يفتح أبوابه لعامة الزبائن.

غير أن التجارب الأولية كشفت عن أوجه خلل عدة، ما أدى إلى تأجيل موعد افتتاحه.

وأشارت "أمازون" في رسالة نشرت الأحد على موقعها الإلكتروني إلى أنها طورت "أكثر التقنيات تقدما في العالم للتبضع من دون الاصطفاف في طوابير انتظار".

وبات في وسع الزبائن المزودين بتطبيق خاص اختيار السلع وهم يتجولون في المتجر ووضعها مباشرة في حقائبهم إذ لا حاجة لعربات جرّ.

وتضاف هذه المنتجات تلقائيا إلى حساب الزبون الإلكتروني عندما تزاح عن الرفّ وتسحب من الحساب إذا أعيدت إلى مكانها.

ويقوم هذا النظام، بحسب "أمازون"، على مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، بالاستناد إلى تقنية الذكاء الاصطناعي.