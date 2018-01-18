"اوبر" تحد من ساعات العمل لسائقيها في فرنسا غداة خطوة مماثلة في بريطانيا

اوبر

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:39 18/01/2018 حدث بتاريخ: 14:42 18/01/2018

أعلنت شركة "اوبر" الاميركية لخدمات النقل عزمها الحد من عدد ساعات العمل للسائقين المتعاقدين معها في فرنسا بهدف تقليص التعب لديهم، غداة اتخاذها قرارا مماثلا في بريطانيا.

وسيكون هذا التدبير موضع تجربة في بادئ الأمر على حوالى مئة سائق "في الأيام المقبلة" قبل توسيع نطاقه تدريجا في البلاد، على ما أوضحت "اوبر".

وأشارت "اوبر" في بيان إلى أن "هذه الخاصية ترمي إلى تشجيعهم على أخذ فترات استراحة بانتظام والحد من الحالات النادرة للسائقين الذين يعملون أكثر من عشر ساعات على التوالي".

وبشكل ملموس، يتعين على السائقين الذين راكموا عشر ساعات من القيادة أن يأخذوا استراحة لمدة ست ساعات ليتمكنوا بعدها من الاتصال مجددا بالتطبيق وقبول طلبات جديدة للتنقل.

وقد أعلنت "اوبر" الثلاثاء اعتماد السياسة عينها مع السائقين في بريطانيا متحدثة عن "سابقة" في مجال خدمات النقل.

وندد فابيان توزوليني وهو مسؤول نقابي فرنسي في قطاع النقل عبر وكالة فرانس برس بهذا القرار "الأحادي" من "اوبر" في وقت "نحن في خضم الأعمال المتعلقة بوضع تعرفة دنيا وتحديد أطر قانونية لدوامات العمل".

وكانت وزارة النقل أعلنت في كانون الاول/ديسمبر انشاء لجنة مهمتها طرح "أفكار" بشأن تعرفة قطاع النقل المشترك، خصوصا بشأن تحديد الأطر القانونية لمدة القيادة وإرساء تعرفة دنيا. ويُتوقع أن تصدر توصياتها في آذار/مارس.