"طيران الامارات" تعلن طلبية ب16 مليار دولار لشراء 36 طائرة ايرباص "ايه-380"

طائرة ايرباص "ايه-380"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:06 18/01/2018 حدث بتاريخ: 14:06 18/01/2018

أعلنت مجموعة "طيران الامارات" الخميس عن طلبية بقيمة 16 مليار دولار لشراء 36 طائرة "ايرباص" من طراز "ايه-380 اس"، على أن يبدأ تسليم الطائرات الى عملاقة النقل الجوي الاماراتية في 2020.

وقالت المجموعة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان الطلبية تشمل 20 طائرة مؤكدة و16 اختيارية، مشيرة الى ان الاتفاق الجديد سيزيد اسطولها من طراز "ايه-380" ليصل الى 178 طائرة بقيمة اجمالية تبلغ نحو 60 مليار دولار.

ويأتي الاعلان عن الصفقة الجديدة بعد قول المدير التجاري لشركة "ايرباص" جون ليهي الاثنين ان المجموعة الاوروبية للصناعات الجوية لن يكون لديها خيار آخر سوى وقف برنامج طائراتها "ايه-380" اذا لم تتقدم "طيران الامارات" بطلبية جديدة.

وكان ليهي يرد على سؤال عن مستقبل الطائرات العملاقة التي لم تتلق المجموعة اي طلبية لها منذ سنتين، خلال عرضه في باريس النتائج التجارية للمجموعة في 2017.

وكانت المجموعة التي خفضت تدريجيا وتيرة انتاج هذه الطائرات العملاقة، تأمل في الحصول على طلبية خلال معرض الصناعات الجوية في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن المجموعة الاماراتية، التي تسلمت في 2017 الطائرة المئة من هذا الطراز، تخلت عن الطلبية واختارت شراء اربعين طائرة "بوينغ 787-10".