"آبل" ستدفع ضرائب بقيمة 38 مليار دولار على ارباحها الخارجية

آبل

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:40 18/01/2018 حدث بتاريخ: 12:46 18/01/2018

اعلنت شركة "آبل" انها ستدفع ضرائب بقيمة 38 مليار دولار على الارباح التي حققتها خارج الولايات المتحدة بموجب الاصلاح الضريبي الجديد المعتمد في الولايات المتحدة.

واوضحت المجموعة الاميركية "هذا المبلغ هو الاكبر من هذا النوع الذي يدفع حتى الان" موضحة انها المكلف الاميركي الاكبر.

وقبل الاصلاح، كانت هذه الارباح تفلت من الضرائب كليا طالما انها تبقى "مركونة" في الخارج، وتفرض عليها ضريبة نسبتها 35 % في حال "استردادها" الى الولايات المتحدة.

ويسمح الاصلاح للشركات الاميركية بنقل ارباحها المحققة في الخارج الى الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 8 % و15,5 %. وهذه الامكانية المتاحة لفترة زمنية محدودة تطبق في الواقع حتى لو ان الارباح لن تعاد الى الولايات المتحدة.

واكدت الشركة الاميركية العملاقة انها ستساهم "مباشرة في الاقتصاد الاميركية" باكثر من 350 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة من خلال استحداث 20 الف وظيفة او استثمارات لدى مزودين ومتعاملين معها من الباطن في الولايات المتحدة.

واشارت "آبل" كذلك الى انها ستفتح "مجمعا" جديدا يهدف في فترة اولى الى استضافة خدمات المساعدة التقنية لزبائن المجموعة. وسيكشف عن موقعه في وقت لاحق من السنة.