السيسي: اكتشافات الغاز الطبيعي ضاعفت الاحتياطي 8 مرات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:44 17/01/2018 حدث بتاريخ: 23:32 17/01/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تعمل على إنشاء شبكة نقل للكهرباء، بتكلفة تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ "خطة طموحة" لتنمية قطاع البترول، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014، لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مربع.

وأشار الرئيس المصري خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار، ليصل إنتاجها إلى 5 مليون قدم مربع في اليوم، بزيادة قدرها 130 بالمائة عن الفترة من 2010 إلى 2014.

وأوضح أنه تم التركيز على زيادة الرقعة العمرانية على أرض مصر لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، التي تمثل تحديا كبيرا.

وتجاوز عدد المصريين 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 150 مليون نسمة في عام 2030.