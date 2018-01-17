"بيتكوين" يتراجع الى ما دون 10 آلاف دولار

شعار العملة الافتراضية "بيتكوين"

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:29 17/01/2018 حدث بتاريخ: 20:32 17/01/2018

تكبد "بيتكوين" اشهر العملات الرقمية مزيدا من الخسائر الاربعاء في اعقاب تداولات اخيرة دون عتبة 10 آلاف دولار للوحدة، للمرة الاولى منذ دخوله البورصة العالمية في كانون الاول/ديسمبر 2017.

وقرابة الساعة 14:10 ت غ سجلت العملة 9807,56 دولارا للوحدة وهي ادنى قيمة منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر، وبتراجع تقارب نسبته 50 بالمئة منذ تسجيلها اعلى قيمة في 18 كانون الاول/ديسمبر، بحسب ما بيّنت ارقام بلومبرغ.

وتعليقا على تراجع "بيتكيون" الى ما دون مستوى 10 آلاف دولار، قال المحلل في مجموعة "اواندا" كريغ ايرلام "من الواضح انه كان هناك عنصر مضاربة للمسار التصاعدي للعملة اواخر العام الماضي، وسيكون التراجع مخيبا جدا لاولئك الذين اعتقدوا انه سيكون من السهل تحقيق ارباح".

وتراجع بيتكوين من اعلى مستوى ناهز 20 الف دولار للوحدة قبل اسبوع من عيد الميلاد، بارتفاع 25 ضعفا العام الماضي، قبل بروز مخاوف من انفجار الفقاعة وفرض ضوابط على التعاملات المتعلقة به.

واوضح المحلل في مجموعة "اكس تي بي" ديفيد تشيذام ان "الهلع الذي طبع عمليات البيع التي شهدتها العملات المشفرة قاطبة قد يكون مرده حملة تنظيمية محتملة في كوريا الجنوبية حيث حذرت السلطات من انها ستفرض حظرا تاما على التعامل بالعملات المشفرة".

واضاف المحلل "هذا السيناريو كان مطروحا منذ اسابيع، ورغم انه ليس بجديد الا انه اثار المخاوف من تشديد الضوابط في هذه السوق".