بتكوين تواصل الانخفاض وتتراجع 7% وسط مخاوف تنظيمية

بتكوين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:22 17/01/2018 حدث بتاريخ: 10:34 17/01/2018

واصلت عملة البتكوين خسائرها الحادة التي منيت بها في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتهبط ما يزيد على سبعة في المئة اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق على العملة التي ارتفعت قيمتها سريعا في السنة الأخيرة.

وانخفض سعر أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم إلى 10567 دولارا في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج، بالقرب من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع البالغ 10162 دولارا والذي لامسته الجلسة الماضية. وبلغ أعلى مستوى للعملة خلال الجلسة 11794.07 دولار.

وقادت بتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

وتراجعت بتكوين 25 بالمئة في جلسة أمس الثلاثاء لتسجل أكبر انخفاض يومي في أربعة أشهر. وابتعدت العملة كثيرا عن مستوى ذروتها القريب من 20 ألف دولار والذي سجلته في ديسمبر كانون الأول حين ارتفعت العملة الرقمية نحو ألفين في المئة خلال العام.