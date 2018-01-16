ايرباص: استكمال صفقات الطائرات مع إيران قد يستغرق وقتا أطول

ايرباص

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:41 16/01/2018 حدث بتاريخ: 14:01 16/01/2018

توقع مدير المبيعات في شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص أن تتسلم إيران عشرات الطائرات الأوروبية التي طلبتها بموجب اتفاق مع القوى الكبري لرفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، لكنه حذر من أن استكمال الصفقات قد يستغرق وقتا أطول من المخطط له.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادا شديدا للاتفاق الذي أبرم مع إيران في 2015 لرفع عقوبات عنها مقابل قيود على أنشطتها النووية. وحث ترامب الحلفاء الأوروبيين يوم الجمعة على المساعدة في إصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق وإلا ستسنحب الولايات المتحدة منه.

واتفقت إيرباص ومنافستها الأمريكية بوينج على بيع ما إجماليه 180 طائرة لإيران لتجديد الأسطول المتقادم للخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) ولكن ذلك يتوقف على دعم الولايات المتحدة للاتفاق بسبب عدد الأجزاء الأمريكية في جميع طائرات الشركتين.

وقال جون ليهي مدير المبيعات في إيرباص لرويترز في مقابلة "أعتقد أن هذه الصفقات ستنفذ، (لكن) ربما ليس وفق الجدول الزمني الأصلي" في إشارة إلى اتفاق الشركة لبيع 100 طائرة إلى إيران إير.

وأضاف "علينا ترتيب التمويل. وعليهم مراعاة سداد مدفوعات ما قبل التسليم".

وحتى الآن تسلمت إيران ثلاث طائرات من إيرباص وعددا قليلا من محركات شركة إيه.تي.آر الفرنسية الإيطالية التابعة لها.

ويقول مصرفيون إن إبرام مزيد من الصفقات مع إيران توقف بسبب إحجام مؤسسات مالية غربية عن التعامل مع طهران في ظل مخاوف من انهيار الاتفاق النووي أو انتهاك القيود المالية الأمريكية المستمرة.

وأشار ليهي، الذي سيتقاعد الشهر الجاري، إلى أن إيرباص ستتوخي الحذر بشأن تصنيع طائرات لإيران دون تلقي مدفوعات مقدمة. وقالت مصادر في القطاع إن بوينج أيضا امتنعت عن بناء الطائرات حتى تتلقى مدفوعات مقدمة.