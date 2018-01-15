تركيا تكشف مسار "قناة اسطنبول" بطول 45 كيلومترا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:35 15/01/2018 حدث بتاريخ: 18:36 15/01/2018

كشفت الحكومة التركية الاثنين عن مسار قناة مائية جديدة تنوي شقها في اسطنبول، في مشروع كبير بطول 45 كيلومترا تم تصميمه ليكون النسخة التركية لقناتي بنما والسويس.

والمشروع الذي اعلنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2011، هو الاكثر تعقيدا على الاطلاق بين المشاريع التي تشهدها المدينة.

وتقول الحكومة ان المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة الى جزء اوروبي وآخر اسيوي، احد اكثر مسارات سفن الشحن نشاطا.

وقال وزير النقل والاتصالات احمد ارسلان ان القناة ستنطلق من حي كوجك جكمجة على بحر مرمرة، حيث توجد بحيرة طبيعية.

من هناك تتجه القناة شمالا الى سد سازليدير قبل الوصول الى البحر الاسود شمال دوروسو.

وقال ارسلان في مؤتمر صحافي ان "الهدف هو تقليل المخاطر التي يمكن ان تنجم عن عبور سفن محملة مواد خطيرة لمضيق البوسفور".

واضاف ان المشروع يهدف ايضا الى "استحداث تحول مديني لمواطنينا في هذه المنطقة... كما وزيادة جاذبية اسطنبول كمدينة كبرى".

وحذر خبراء بيئيون من ان المشروع يهدد بتدمير النظام البيئي البحري كما قد يزيد مخاطر حصول هزات ارضية في منطقة زلزالية نشطة.

الا ان ارسلان شدد على ان كافة الاحتياطات قد اتخذت، وان المسار تم اختياره بعد تقييم معمّق لمخاطر الزلازل كما تم اعداد دراسات حاسوبية.

ويدير اردوغان، الذي سطع نجمه السياسي بشكل كبير عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول، مجموعة من مشاريع البنى التحتية في تركيا ولا سيما في مدنها الكبرى.

وكان اردوغان افتتح العام الماضي مشاريع قطارات الانفاق، وانفاقا طرقية تحت البوسفور، كما بنى جسرا ثالثا فوق المياه.

الى ذلك تستمر اعمال بناء مطار ضخم جديد من المتوقع ان يستقبل اولى رحلاته اواخر شباط/فبراير قبل افتتاحه رسميا في تشرين الاول/اكتوبر.