ايرباص ستضطر لوقف انتاج طائرات "ايه380" اذا لم تقدم طيران الامارات طلبية جديدة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:16 15/01/2018 حدث بتاريخ: 12:21 15/01/2018

اعلن المدير التجاري لايرباص جون ليهي الاثنين ان المجموعة الاوروبية للصناعات الجوية "لن يكون لديها خيار آخر سوى وقف برنامج طائراتها "ايه380" اذا لم تتقدم طيران الامارات بطلبية جديدة.

وقال ليهي خلال عرضه النتائج التجارية للمجموعة في 2017 "بصدق اذا لم نصل الى اتفاق مع طيران الامارات" اكبر زبون للطائرات العملاقة "لن يكون لدينا خيار آخر سوى وقف البرنامج". وكان ليهي يرد على سؤال عن مستقبل الطائرات العملاقة التي لم تتلق المجموعة اي طلبية لها منذ سنتين.