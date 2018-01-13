الخطوط الفرنسية الهولندية تنفي التقدم بعرض لشراء اليطاليا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:55 13/01/2018 حدث بتاريخ: 16:04 13/01/2018

نفت مجموعة "اير فرانس-كي ال ام" الفرنسية الهولندية السبت ان تكون تقدمت بعرض لشراء الخطوط الايطالية (اليطاليا) التي تعاني صعوبات وذلك غداة إشارة الحكومة الايطالية لاحتمال وجودها بين مرشحين للشراء.

وقالت المجموعة في بيان "ان اير فرانس-كي ال ام تنفي التقدم بعرض لشراء اليطاليا" موضحة انها "لم تشارك في العملية التي أطلقتها السلطات الايطالية" وهي بالتالي لا تملك معلومات عن الصفقة.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الايطالي كارلو كاليندا تحدث الجمعة عن وجود مجموعة "اير فرانس-كي ال ام" في المنافسة لشراء "اليطاليا" الى جانب شركة "ايزي جت" البريطانية للرحلات الاقتصادية و"لوفتهانزا" الالمانية والصندوق الاميركي "سيربيروس كابتل منجمنت".

غير ان الوزير اشار الى ان مشاركة مجموعة "اير فرانس -كي ال ام" "غير مؤكد" وانه سيتثبت من الامر الاثنين "اثناء الاجتماع مع المتصرفين" في اليطاليا والذي سيتم خلاله تقديم مختلف العروض.

وقالت صحيفة "السولي 24 اوري" الايطالية الخميس ان "ايزي جت" قررت التحالف مع "اير فرانس-كي ال ام" شريك دلتا، لتقديم عرض شراء. ورفضت حينها المجموعة الفرنسية الهولندية التعليق على "اشاعات السوق هذه".

راكمت شركة اليطاليا التي يعمل فيها نحو 11500 شخص، الخسائر في السنوات الاخيرة بسبب منافسة الشركات الاقتصادية.

ووضعت في الثاني من ايار/مايو 2017 تحت الوصاية بعد رفض العاملين فيها خطة اعادة هيكلة نصت على الغاء 1700 وظيفة.