إيطاليا وإيران توقعان اتفاقا استثماريا بقيمة 6 مليارات دولار

الرئيس الايراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:53 11/01/2018 حدث بتاريخ: 18:54 11/01/2018

قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية يوم الخميس إن إيطاليا وإيران وقعتا اتفاق ائتمان إطاريا لتمويل استثمارات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو (6.02 مليار دولار) في إيران.

وأضافت الوزارة في بيان يؤكد تقريرا بثته رويترز يوم الأربعاء أن الاتفاق وقع بين مؤسستين ماليتين إيرانيتين، بنك الصناعة والمناجم وبنك الشرق الأوسط، ومجموعة إنفيطاليا القابضة وهي ذراع الاستثمار الإيطالية المملوكة للدولة.

وستستخدم الأموال لمشاريع تنفذها بشكل مشترك شركات إيطالية وإيرانية في قطاعات تشمل البنية التحتية والتشييد والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والكيماويات والبتروكيماويات والصناعات المعدنية.

وقال البيان إن الحكومة الإيرانية ستقدم ضمانة سيادية.