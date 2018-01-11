بكين تنفي معلومات عن خفضها شراء سندات الدين الاميركي

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:41 11/01/2018 حدث بتاريخ: 10:44 11/01/2018

نفت الصين الخميس معلومات نشرتها صحف عن عزمها خفض شراء سندات الدين الاميركي او وقفها، مؤكدة ان هذه المعلومات "قد تكون جاءت من مصادر خاطئة" او "مجرد انباء كاذبة جديدة".

وقال ناطق باسم الوكالة الحكومية الصينية المكلفة سوق الصرف "نعتقد ان الخبر نقل عن مصادر خاطئة او انه مجرد انباء كاذبة".

واكد الناطق على الموقع الالكتروني للوكالة ان "بكين تدير عملياتها لشراء سندات الخزانة الاميركية "كغيرها من الاستثمارات، بحرفية حسب نشاط السوق وظروفها واحتياجاتها الاستثمارية".

والصين هي اكبر مالكة لسندات الدين الاميركي. ورأى مراقبون ان هذه الانباء تعكس تهديدا للرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد تصريحاته الحادة حول التجارة العالمية وخصوصا حول ما يعتبره ممارسات غير عادلة من قبل الصين.

وادت هذه الانباء الى تراجع سعر الدولار مقابل معظم العملات الاخرى مع انخفاض الطلب الاجنبي على الدولار.