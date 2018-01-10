لوفتهانزا تتجاوز "رايان اير" كأكبر ناقل جوي للركاب في اوروبا

لوفتهانزا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:14 10/01/2018 حدث بتاريخ: 19:14 10/01/2018

أعلنت المجموعة الالمانية العملاقة للطيران لوفتهانزا الأربعاء أنها نقلت 130 مليون راكب في 2017، متفوقة بذلك على شركة "رايان اير" الايرلندية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة لتصبح أكبر ناقل جوي في اوروبا من حيث عدد الركاب.

وحققت المجموعة الالمانية -- تتكون من لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية ويوروينغز منخفضة التكاليف وخطوط طيران بروكسل -- نموا قدره 18,6 بالمئة في الحجوزات بالمقارنة مع ارقام 2016.

من جهتها اعلنت "رايان اير" عن ارتفاع قدره 10 بالمئة لتصل إلى 129 مليون راكب.

والعام الفائت، اثار قرار شركة "فرابورت" التي تدير مطار فرانكفورت بتخفيض الرسوم لطيران "رايان اير" غضب إدارة لوفتهانزا.

وتتطلع لوفتهانزا أيضا للاستحواذ على شركة "ايزيجت" البريطانية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة، بعد أن استحوذت على اجزاء من "اير برلين" المتعسرة مع خططها لتشغيل مزيد من الرحلات الداخلية في المانيا اقوى اقتصاد في القارة العجوز.

وياتي استحواذ لوفتهانزا على "اير برلين" كجزء من خطتها لبناء "يوروينغز" التي تعتبر جناحها للطيران منخفض التكلفة في مواجهة الشركات الاوروبية الاخرى.