مصادر: أرامكو السعودية تدعو بنوكا لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بدور في الإدراج

شعار شركة أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:55 08/01/2018 حدث بتاريخ: 18:57 08/01/2018

قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكا، من بينها سيتي وجولدمان ساكس، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أسهمها بالبورصة وعرضها خلال اجتماعات في المملكة في الأسابيع المقبلة.

وهذه الاجتماعات مؤشر إلى أن الترتيبات اللازمة لإجراء طرح عام أولي في 2018، والذي قد يكون الأكبر في التاريخ، تمضي قدما رغم تكهنات في السوق باحتمال تأجيله أو ربما تجميده.

وذكرت المصادر أن مسؤولين تنفيذيين من سيتي وجولدمان ودويتشه بنك، والذين يسعون جميعا للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضوريا.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات ستعقد في نهاية يناير كانون الثاني أو بداية فبراير شباط في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، والتي يوجد بها مقر الشركة النفطية.

وامتنعت أرامكو السعودية ودويتشه بنك وسيتي وجولدمان ساكس عن التعليق.