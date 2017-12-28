مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي

صورة أرشيفية خزانات للنفط الخام في كاشينج بولاية اوكلاهوما الأمريكية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:23 28/12/2017 حدث بتاريخ: 20:24 28/12/2017

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 22 ديسمبر كانون الأول لتصل إلى 431.9 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 4.0 ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل.

وزاد استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام بمقدار 335 ألف برميل يوميا مع صعود معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين 591 ألف برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.1 مليون برميل مخالفة توقعات المحللين لانخفاض قدره 584 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 807 آلاف برميل يوميا إلى 6.78 مليون برميل يوميا.