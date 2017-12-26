الهند ستصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018

موظفون وسماسرة هنود يحتفلون خارج مقر البورصة الهندية في مومباي بتجاوز قيمة مؤشر البورصة 34 ألف نقطة في 26 ديسمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:18 26/12/2017 حدث بتاريخ: 21:19 26/12/2017

سيتجاوز الاقتصاد الهندي نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018، حسب ما ذكرت دراسة اقتصادية الثلاثاء.

وجاء في دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند، القابعة حاليا في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الاول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الغاء العملات المالية الكبيرة واقرار اصلاحات ضريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة .

وتراجع النمو إلى 5,7 بالمئة للشهور الثلاثة التي انتهت في حزيران/يونيو لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6,3 بالمئة للربع المنتهي في ايلول/سبتمبر.

وقال نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز "على الرغم من الانتكاسات (...) الاقتصاد الهندي لا يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية".

وذكرت الدراسة ان الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا.

وأشارت إلى النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.

وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".