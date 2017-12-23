مسؤول: مصر تتلقى الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد في يونيو أو يوليو

شعار صندوق النقد الدولي بمقره في واشنط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:39 23/12/2017 حدث بتاريخ: 12:40 23/12/2017

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية يوم السبت إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في يونيو حزيران أو يوليو تموز.

وأضاف كوجك في تصريحات لرويترز أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو أيار لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

وكان الصندوق قد وافق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار أيضا الأسبوع الماضي.