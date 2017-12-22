ارتفاع صاروخي في أسهم شركة أميركية للشاي المثلج أعلنت عن خوضها غمار تقنية البتكوين

بتكوين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 2:58 23/12/2017 حدث بتاريخ: 21:34 22/12/2017

كان تغيير اسم شركة مشروبات الشاي المثلج "لونغ آيلند تي" إلى "لونغ بلاكتشاين كورب" كافيا لترتفع أسهم هذه المجموعة الخميس في بورصة وول ستريت بنسبة 200 % تقريبا.

وشركة "لونغ آيلند تي" التي تتخذ في لونغ آيلند بالقرب من نيويورك مقرا لها تبيع مشروبات الشاي المثلج الجاهز في شمال شرق الولايات المتحدة. ويوازي رقم أعمالها 5 ملايين دولار وقد أظهرت نتائجها الأخيرة خسائر تتخطى قيمتها 13 مليون دولار.

لكن الحال تبدل الخميس عندما أعلنت "لونغ آيلند تي" أن شركتها الأم "غيرت اتجاهها تغييرا استراتيجيا" وقررت التركيز على "الاستثمار في الفرص التي توفرها تكنولوجيا سلسلة الكتل".

وتقنية سلسلة الكتل المعروفة بالإنكليزية ب "بلاكتشاين" هي الركيزة التي تقوم عليها عملة بتكوين الافتراضية. وتستند هذه التكنولوجيا إلى كتل من الصفقات المتراكمة المشفرة التي تم التحقق منها، وهي تقدم على شكل سجل عام كبير يتعذر تزويره لأن أي تعديل في أدنى معلومة يظهر عند كل المستخدمين.

وكان هذا الإعلان كافيا كي يرتفع سهم الشركة في بورصة ناسداك الإلكترونية بنسبة تتخطى 180 %، من 2,44 دولار مساء الأربعاء إلى 6,89 دولارات الخميس قرابة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتيش.