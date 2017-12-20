وكالة حكومية: هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية

صورة أرشيفية لخزانات نفط في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:44 20/12/2017 حدث بتاريخ: 21:44 20/12/2017

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج مصافي التكرير، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع توقعات محللين لإنخفاض قدره 3.8 مليون برميل. وهبط إجمالي مخزونات الخام، مع استبعاد الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، إلى 436 مليون برميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.

واستقرت أسعار النفط نسبيا في أعقاب نشر بيانات المخزونات، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسعة سنتات إلى 57.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 64.05 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما زادت 754 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام ارتفع 111 ألف برميل يوميا، بينما زادت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 769 ألف برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 870 ألف برميل بحسب بيانات الإدارة.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بنحو 301 ألف برميل يوميا.

وارتفعت الصادرات إلى 1.86 مليون برميل يوميا، وزاد المتوسط لأربعة أسابيع إلى 1.42 مليون برميل يوميا.

وصعد الإنتاج الأسبوعي للولايات المتحدة مجددا ليصل إلى 9.79 مليون برميل يوميا، مسجلا مستوى قياسيا أسبوعيا جديدا.