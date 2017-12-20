إندونيسيا تعفي واردات فلسطينية من الرسوم

زيت الزيتون من أبرز الصادرات الفلسطينية إلى العالم

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:45 20/12/2017 حدث بتاريخ: 20:45 20/12/2017

أعلن وزير التجارة الإندونيسي، إنجارتيساتو لوكيتا، الأربعاء، أن بلاده ستسمح بدخول بعض السلع الفلسطينية مع إعفائها من الرسوم اعتبارا من العام الجديد 2018.

وقال لوكيتا للصحفيين في جاكرتا بعد عودته من اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في بوينس أيرس حيث التقى نظيره الفلسطيني، إنه اعتبارا من يناير، سيتم شحن بعض السلع الفلسطينية مباشرة إلى إندونيسيا، وفق "رويترز".

وأضاف "نطلب منهم أيضا قائمة بالمنتجات التي يريدون تصديرها والتي يحتاجون إلى استيرادها".

وتصل السلع الفلسطينية الآن إلى إندونيسيا عبر الأردن، وتشمل: الحمضيات وزيت الزيتون وحجارة البناء وغيرها.

ولطالما كانت إندونيسيا داعمة للفلسطينيين، تظاهر آلاف الإندونيسيين في الأيام الماضية احتجاجا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل.