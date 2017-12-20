"يو بي اس" تشتري 125 شاحنة كهربائية من "تيسلا"

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:18 20/12/2017 حدث بتاريخ: 13:25 20/12/2017

اشترت شركة "يو بي اس" الاميركية للبريد السريع 125 شاحنة كهربائية من "تيسلا" في اطار اكبر طلبية تسجلها الشركة الاخيرة منذ عرض هذه الشاحنة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

واتت هذه الطلبية بعد اخرى تقدمت بها "بيبسيكو" للمشروبات الغازية قبل اسبوعين لشراء حوالى مئة شاحنة كهذه.

ويمكن لهذه الشاحنة نصف القاطرة ان تسير مسافة 800 كيلومتر من دون شحن بطارياتها على ما اكد صاحب شركة "تيسلا" ايلون ماسك خلال عرضها على الصحافيين في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويراوح سعرها بين 150 و200 الف دولار وستكون متوافرة اعتبارا من 2020.

وقال خوان بيريس المسؤول في "يو بي اس" خلال اعلانه الطلبية "هذه الشاحنات الثورية تشكل بداية حقبة جديدة من خلال تحسين السلامة وخفض التأثير على البيئة والكلفة التشغيلية".

واشار الى ان "يو بي اس" تنوي خفض انبعاثاتها من غازات الكربون بنسبة 12 % بحلول العام 2025 على صعيد رحلاتها البرية.

وفرضت "تيسلا" نفسها صانع المركبات الكهربائية الاكثر نشاطا ويتوقع ان تبيع خلال السنة الراهنة حوالى 80 الف سيارة في العالم.