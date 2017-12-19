باكستان تبحث استخدام اليوان في التبادل التجاري مع الصين

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:17 19/12/2017 حدث بتاريخ: 11:31 19/12/2017

قالت صحيفة دون الباكستانية الصادرة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء إن باكستان تدرس اقتراحا بإحلال اليوان الصيني محل الدولار الأمريكي في التبادل التجاري بين إسلام آباد وبكين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 13.8 مليار دولار بين عامي 2015 و2016.

وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية أحسن إقبال، الذي كان له دور محوري في تخطيط وتنفيذ العلاقات الاقتصادية بين الصين وباكستان، قال إنه يدرس الاقتراح بعد أن كشف عن خطة تعاون اقتصادي طويل المدى بين البلدين.

وقال إقبال إن باكستان ستواصل استخدام الروبية محليا.

وتلقي الخطة طويلة المدى الضوء على مجالات تعاون مهمة بين البلدين الجارين تشمل شبكات الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية لشبكة المعلومات والطاقة والتبادل التجاري والمناطق الصناعية والزراعة ومكافحة الفقر والسياحة.