شركة يابانية تعتزم دفع جزء من رواتب موظفيها بالبتكوين

بتكوين

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:32 15/12/2017 حدث بتاريخ: 22:00 15/12/2017

تعتزم شركة يابانية للخدمات الإلكترونية أن تقترح عما قريب على موظفيها تلقي جزء من رواتبهم بعملة البتكوين الافتراضية بغية تسهيل استخدامها، بحسب ما كشفت ناطقة باسم الشركة لوكالة فرانس برس.

واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، ستتيح "جي ام أو إنترنت" التي تقدم مروحة واسعة من الخدمات الإلكترونية، بما فيها منصة لتبادل البتكوين منذ أيار/مايو، لموظفيها في اليابان البالغ عددهم 4 آلاف إمكانية الحصول على مبلغ قد يصل إلى 100 ألف ين (900 دولار تقريبا) من راتبهم الشهري بالبتكوين، بحسب الناطقة باسمها.

وباتت هذه العملة المشفرة التي شهدت قيمتها ارتفاعا صاروخيا في الفترة الأخيرة تقدر بحوالى 17 ألف دولار، بحسب معطيات "بلومبرغ"، في مقابل أقل من ألف دولار في بداية العام.

واعتبارا من الشهر المقبل، تنوي "جي ام أو إنترنت" أيضا أن تشارك في إجراءات ضمان أمن هذه العملة من خلال الإشراف على حسن تطبيق المبدأ الذي تقوم عليه هذه العملة والمعروف بتقنية سلسلة الكتل ("بلاكتشاين").

ولا تزال عملة بتكوين راهنا محط مضاربات وهي لا تخضع لأي رقابة مصرفية ويقتصر تداولها على المنصات الإلكترونية.