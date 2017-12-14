"تيفاع" الإسرائيلية تستغني عن 14 ألف وظيفة

عمال الشركة الإسرائيلية يعتصمون أمام مصنع لها في بئر السبع

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:15 15/12/2017 حدث بتاريخ: 23:35 14/12/2017

أعلنت شركة "تيفاع" الاسرائيلية العملاقة للأدوية، الخميس، أنها ستلغي 14 ألف وظيفة في العامين المقبلين، بعدما كشفت عن خطة كبيرة لإعادة الهيكلة في مواجهة انخفاض أسعار الأدوية العادية المنتجة بدون براءة اختراع.

وقالت الشركة إنها ستعلق توزيع الأرباح على حملة الاسهم العادية، ولن تدفع ايضا المكافأة السنوية لعام 2017، مشيرة إلى أن هذا يعود إلى "أن نتائج الشركة المالية هي أقل بكثير من توقعاتها الأصلية لهذه السنة"، وفق "فرانس برس".

وكانت الشركة الإسرائيلية أعلنت في أغسطس الماضي خطة لإغلاق 15 مصنعا لها حول العالم وكذلك الانسحب من أسواق 45، بعد تراكم الخسائر.