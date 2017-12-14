خطوط دلتا الجوية تطلب شراء 100 طائرة ايرباص في ضربة لمجموعة بوينغ

ايرباص

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:22 14/12/2017 حدث بتاريخ: 18:34 14/12/2017

أعلنت خطوط دلتا الجوية الأميركية الخميس انها طلبت شراء 100 طائرة ايرباص مع خيار شراء مئة اخرى وذلك في ضربة لبوينغ المنافس الاميركي لايرباص.

وقالت دلتا انها طلبت شراء طائرات من طراز ايه-320 نيو لتجديد اسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق. وتسع هذه الطائرة 197 مقعدا.

وقال الرئيس التنفيذي لدلتا اد سيباستيان في بيان "إنها العملية التجارية المناسبة في الوقت المناسب لزبائننا وموظفينا ومساهمينا".

وتبلغ قيمة الطلبية نحو 12,7 مليار دولار بحسب لائحة الاسعار، وسيبدأ التسليم في 2020.

افتتحت ايرباص في 2015 مصنعا في موبيل بولاية الاباما لبناء الطائرات ذات الممر الواحد، سعيا لتحسين تنافسيتها في السوق الاميركية.

وحرصت ايرباص ومقرها في تولوز الفرنسية، في الاعلان على تأكيد العلاقة المتنامية مع الولايات المتحدة، قائلة ان معظم الطائرات الجديدة سيتم تسليمها من موبيل.

وقال جون ليهي مدير العمليات لزبائن طائرات ايرباص التجارية "هذه الطلبية تقوي التزامنا بالطيران الاميركي -- التزام لم يصل إلى هذا المستوى من قبل".

واضاف "اليوم، هناك المزيد من المكونات الاميركية في طائرات ايرباص اكثر من اي دولة اخرى، واكثر من 40 بالمئة من مشترياتنا الخاصة بالطائرات تأتي من الولايات المتحدة".

وتأتي طلبية ايرباص وسط نزاع تجاري بين دلتا والعملاق بوينغ يتعلق بطلبية اخرى لشراء طائرات من جانب دلتا والكندية بومباردييه. وتقول بوينغ ان تلك الطائرات كانت أقل من كلفتها بسبب دعم حكومي كندي غير قانوني لبومباردييه.

وكشفت بومباردييه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عن شراكة انتاج مع ايرباص منحت الشركة الاوروبية حصة في برنامج "سي-سيريز". وقالت دلتا انها لن تدفع اي رسوم اميركية تطالب بها الحكومة الاميركية ردا على شكاوى بوينغ.