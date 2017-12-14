زيادة طفيفة في نسبة الفائدة تلقي بثقلها على الليرة التركية

مارة امام لوحة اسعار رقمية امام مكتب لصرف العملات في اسطنبول، 21 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:04 14/12/2017 حدث بتاريخ: 18:04 14/12/2017

شهدت الليرة التركية الخميس هبوطا حادا بعد زيادة طفيفة أجراها البنك المركزي لإحدى نسب فوائده، ما خيب آمال الأسواق الطامحة إلى زيادة كبيرة لها.

وخسرت الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها امام الدولار في العامين الفائتين، 1,36% الخميس فجرى تبادلها بـ3,87 ليرة للدولار في الساعة 13,00 ت غ.

غير ان الاسواق كانت تطمح إلى زيادة 100 نقطة اساس على نسب فوائد البنك المركزي لمكافحة تضخم بلغ حوالى 13% في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلى نسبة بلغها منذ 2003.

لكن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لم تعدل فائدتها لإعادة التمويل على اسبوع البالغة 8%، ولم ترفع الا فائدتها لقروض السيولة المتأخرة من 12,25% إلى 12,75%.

وألمح البنك المركزي التركي في بيان نشر بعد اجتماع الخميس إلى امكانية النظر إلى زيادة لنسب الفائدة في المستقبل، مؤكدا ان "سياسته النقدية المتشددة" ستبقى حتى بروز مؤشرات عن تحسن "كبير" لاحتمالات التضخم.

لكن هامش المناورة الذي يملكه هذا المصرف يبدو محدودا بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الرافض لمنطق زيادة نسب الفائدة لمكافحة التضخم.

ويضغط اردوغان على البنك المركزي في سبيل تخفيض نسب الفائدة لتشجيع الاقتراض على أمل دعم النمو عبر الاستهلاك والاستثمارات في بلد تهيمن عليه الاجواء الانتخابية قبل عامين على استحقاق مهم.