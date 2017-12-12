معدل التضخم البريطاني يتخطى عتبة 3.0 بالمئة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:38 12/12/2017 حدث بتاريخ: 16:52 12/12/2017

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في ست سنوات، بحسب ارقام رسمية نشرت الثلاثاء، ما استدعى اجراء استثنائيا من حاكم المصرف المركزي البريطاني الذي وجه كتابا الى وزير المالية يشرح فيه أسباب هذا الارتفاع.

وارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك على 12 شهرا الى 3,1 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع 3,0 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر، بحسب ما اعلن في بيان مكتب الاحصاء الوطني.

وكانت آراء الخبراء اجمعت على عدم توقع اي تغيير في مؤشر اسعار الاستهلاك.

وكارني ملزم قانونيا بتوجيه كتاب لوزير المالية البريطاني فيليب هاموند لشرح السبب الذي أدى الى تخطي التضخم أكثر من نقطة مئوية واحد، والمعدل المستهدف والذي حدده بنك انكلترا المركزي بنسبة 2,0 بالمئة.

وجاء الارتفاع المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر بدفع من ارتفاع أسعار تذاكر السفر، والمنتجات الترفيهية كما وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، بحسب مكتب الاحصاء الوطني.