عملة بيتكوين الافتراضية تدخل للمرة الاولى بورصة عالمية بسعر 15 الف دولار

بيتكوين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:18 11/12/2017 حدث بتاريخ: 10:18 11/12/2017

اجتازت عملة بيتكوين الافتراضية أول اختبار لها في بورصة عالمية الأحد ببلوغها سعر 15 ألف دولار للوحدة في اول تداول رسمي بها في سوق مالية عالمية.

وقرابة الساعة 23:20 ت غ ارتفع سعر اول عملة افتراضية في العالم الى 15 الفا و940 دولارا للوحدة في عقد آجل يستحق في 17 كانون الثاني/يناير، بحسب بيانات شركة الاوراق المالية الاميركية "شيكاغو بورد اوبشنز اكستشينج".

وتتيح هذه الاداة المالية المراهنة على تطور العملة الرقمية ومستقبلها وهي اول فرصة رسمية تتاح امام المستثمرين المحترفين للاستثمار في عملة لطالما تجنبوا التعامل بها بسبب عدم وجود مصرف مركزي خلفها وافتقارها الى الشفافية.

وفي الدقائق العشرين الاولى لبدء التداولات تذبذب سعر البيتكوين بقوة اذ قفز الى 16 الفا و600 دولار قبل ان يعود وينخفض.

وقال بوب فيتزيمونس المسؤول عن العقود الآجلة في شركة ويدبوش سيكيوريتيز للتعاملات المالية ان الدقائق العشرين الاولى لطرح البيتكوين سجلت 150 عملية، معتبرا هذا الرقم متواضعا.

وقال "كان الوضع هادئا بعض الشيء".

واضاف ان سعر البتكوين ارتفع الى 15 الفا و200 دولار خلال تداولات ما قبل الجلسة والتي استمرت 45 دقيقة قبل افتتاح جلسة التداولات رسميا.

وارتفعت قيمة بيتكوين 15 ضعفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهو ما يثير قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين الذين لم يعتادوا على ارتفاع صاروخي بهذا القدر في سوق العملات والبورصة.

وهي تواصل كسر رقم قياسي تلو الآخر، فقبل اقل من اسبوعين بلغ سعر الوحدة 11 ألف دولار، وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر كان سعرها خمسة آلاف دولار، وهي لم تكن تتخطى بضعة سنتات عند إطلاقها في شباط/فبراير 2009.

ويساهم في صعود قيمة بيتكوين الاهتمام المتزايد بها في أسواق العملات الأميركية الكبرى.