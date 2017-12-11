عملة بيتكوين الافتراضية تدخل للمرة الاولى بورصة عالمية بسعر 15 الف دولار
اجتازت عملة بيتكوين الافتراضية أول اختبار لها في بورصة عالمية الأحد ببلوغها سعر 15 ألف دولار للوحدة في اول تداول رسمي بها في سوق مالية عالمية.
وقرابة الساعة 23:20 ت غ ارتفع سعر اول عملة افتراضية في العالم الى 15 الفا و940 دولارا للوحدة في عقد آجل يستحق في 17 كانون الثاني/يناير، بحسب بيانات شركة الاوراق المالية الاميركية "شيكاغو بورد اوبشنز اكستشينج".
وتتيح هذه الاداة المالية المراهنة على تطور العملة الرقمية ومستقبلها وهي اول فرصة رسمية تتاح امام المستثمرين المحترفين للاستثمار في عملة لطالما تجنبوا التعامل بها بسبب عدم وجود مصرف مركزي خلفها وافتقارها الى الشفافية.
وفي الدقائق العشرين الاولى لبدء التداولات تذبذب سعر البيتكوين بقوة اذ قفز الى 16 الفا و600 دولار قبل ان يعود وينخفض.
وقال بوب فيتزيمونس المسؤول عن العقود الآجلة في شركة ويدبوش سيكيوريتيز للتعاملات المالية ان الدقائق العشرين الاولى لطرح البيتكوين سجلت 150 عملية، معتبرا هذا الرقم متواضعا.
وقال "كان الوضع هادئا بعض الشيء".
واضاف ان سعر البتكوين ارتفع الى 15 الفا و200 دولار خلال تداولات ما قبل الجلسة والتي استمرت 45 دقيقة قبل افتتاح جلسة التداولات رسميا.
وارتفعت قيمة بيتكوين 15 ضعفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهو ما يثير قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين الذين لم يعتادوا على ارتفاع صاروخي بهذا القدر في سوق العملات والبورصة.
وهي تواصل كسر رقم قياسي تلو الآخر، فقبل اقل من اسبوعين بلغ سعر الوحدة 11 ألف دولار، وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر كان سعرها خمسة آلاف دولار، وهي لم تكن تتخطى بضعة سنتات عند إطلاقها في شباط/فبراير 2009.
ويساهم في صعود قيمة بيتكوين الاهتمام المتزايد بها في أسواق العملات الأميركية الكبرى.