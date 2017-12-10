لندن لن تسدد كلفة بريكست بلا اتفاق تجاري

الوزير البريطاني المكلف الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:11 10/12/2017 حدث بتاريخ: 17:11 10/12/2017

أكد الوزير البريطاني المكلف الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس الاحد ان بلاده لن تسدد للاتحاد فاتورة بريكست البالغة 40 إلى 45 مليار دولار اذا تعذر ابرام اتفاق تجاري مع بروكسل.

وتوصل الطرفان الجمعة إلى حل وسط حول مبادئ التسوية المالية لبريكست في اطار اتفاق على آليات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي اعتبارا من آخر اذار/مارس 2019، يفسح المجال لبدء مفاوضات حول العلاقة التجارية في المستقبل بين الطرفين.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت لندن ستسدد فاتورتها بغياب اتفاق تجاري أكد ديفيس لبي بي سي ان المسألة ستكون "مشروطة بالحصول على فترة انتقالية" وكذلك "باتفاق تجاري".

واكد ان "عدم الاتفاق يعني اننا لن نسدد"، معتبرا مع ذلك ان احتمالات خروج لندن من الفلك الاوروبي بلا اتفاق تجاري "تراجعت جذريا".

وبغياب اتفاق تجاري ستطبق المملكة المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية المرادفة لحواجز جمركية.

واكد ديفيس ان تصريحاته متوافقة مع موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعدما أكد متحدث باسمها الاربعاء ان تسديد الفاتورة رهن "بتحديد علاقة مستقبلية عميقة وخاصة مع الاتحاد الاوروبي".

لكن هذا الموقف يتعارض مع تصريحات وزير المال فيليب هاموند الذي اكد ان بلاده ستفي بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الاوروبي حتى بغياب اتفاق تجاري.

وصرح هاموند امام لجنة برلمانية الاربعاء "لم يحسم شيء طالما لم تختتم جميع نواحي هذه المفاوضات. لكن لا يمكنني تصور إقدامنا كأمة على النكث بتعهد قطعناه".

وتابع "هذا السيناريو لا يتمتع بصدقية، لسنا هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا شريكا ذا مصداقية في اتفاقات دولية في المستقبل".