العراق يخرج من "النفط مقابل الغذاء"

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:53 09/12/2017 حدث بتاريخ: 12:53 09/12/2017

أنهى العراق، السبت، أحد ملفات حقبة نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بإصدار مجلس الأمن قرارا بخروجه من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء، المفروض عليه منذ تسعينات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد محجوب، في بيان، إن العراق استعاد وضعه الطبيعي ومكانته الدولية، موضحا أن بلاده استكملت جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج، بعد "سلسلة النجاحات الدبلوماسية".

وجاء في قرار مجلس الأمن أنه "استكمالا لجهود العراق في إنهاء ملفاته من حقبة النظام السابق"، فقد أنهى التزاماته "وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء"، بعد أن نفذها كاملة.

يذكر أن الأمم المتحدة فرضت على العراق، في عام 1996، برنامج النفط مقابل الغذاء، وبلغت قيمته الإجمالية 64 مليار دولار، من أجل تمكين العراق، المحاصر بعقوبات اقتصادية دولية في حينها، من بيع كميات محددة من نفطه، وشراء الحاجات الحياتية الأساسية.