ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا

منزل في لندن للبيع

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:09 07/12/2017 حدث بتاريخ: 23:10 07/12/2017

قال بنك هاليفاكس للتمويل العقاري، الخميس، إن أسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع في نوفمبر، مواصلة الصعود لخامس شهر على التوالي.

وأضاف البنك أن أسعار المساكن ارتفعت 0.5 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة بلغت 0.3 بالمئة في أكتوبر، متجاوزة متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والذي كان يشير إلى زيادة قدرها 0.2بالمئة.

لكن نمو أسعار المساكن تباطأ على أساس سنوي إلى 3.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر في أعقاب زيادة بلغت 4.5 بالمئة في أكتوبر.

وتشير بيانات أخرى إلى أن سوق المساكن في بريطانيا يتباطأ. وأعلن نيشن وايد، وهو بنك آخر للتمويل العقاري، عن وتيرة أضعف لنمو أسعار المساكن مؤخرا وقال بنك إنجلترا المركزي إن الموافقات على القروض العقارية تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

وتأتي هذه الأرقام بعد أسبوعين من تقديم وزير المالية فيليب هاموند ميزانية تتضمن إجراءات لمساعدة مشتري المساكن للمرة الأولى والتحفيز على بناء المزيد من المساكن.