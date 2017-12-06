"ستاربكس" تفتح في الصين أكبر مقاهيها في العالم

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:15 06/12/2017 حدث بتاريخ: 21:15 06/12/2017

فتحت شبكة "ستاربكس" الأربعاء في شنغهاي أكبر مقهى لها في العالم في وقت تسعى المجموعة الأميركية العملاقة إلى فرض حضورها في الصين البلد الذي تسجل فيه معدلات استهلاك القهوة ارتفاعا كبيرا.

وقد شهد المقهى الممتد على طبقتين في قلب حي تجاري في العاصمة الاقتصادية الصينية، غزوا من مئات الزبائن الذين انتظر بعضهم لساعة قبل النجاح في التقدم بطلباتهم.

ويمتد المقهى على مساحة 2700 متر مربع أي أكثر من ثلث مساحة ملعب لكرة القدم. وهذا ثاني المقاهي التي تفتحها "ستاربكس" تحت ماركة "ريزيرف روستري" وهو مفهوم جديد لنقاط بيع ذات خدمات مميزة تتيح لزبائنها تحميص حبات فاخرة من البن إضافة الى مشروبات أخرى لافتة وخدمة مفصلة على قياس الزبائن.

وفتح أول المتاجر من هذا النوع في العام 2014 في مدينة سياتل الأميركية حيث مقر المجموعة.

وتعد شبكة المقاهي في المجموع أكثر من ثلاثة آلاف نقطة بيع في 136 مدينة صينية. ومن بينها، 600 تقع في شنغهاي وحدها التي تعتبر المدينة التي تضم أكبر عدد من مقاهي "ستاربكس" في العالم.