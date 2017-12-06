الستوم الفرنسية توقع مذكرة لبناء خطوط مترو معلقة في بغداد والبصرة

صورة تظهر شعار شركة الستوم في وسط المانيا ملتقطة في 30 مارس 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:41 06/12/2017 حدث بتاريخ: 18:42 06/12/2017

وقعت شركة ألستوم الفرنسية الاربعاء مذكرة تفاهم مع العراق تتولى من خلالها انشاء خط مترو معلق في بغداد وخطين في البصرة، جنوب البلاد، اللتين تشهدان اختناقات مرورية يومية.

واكد مارك غروست مدير الشركة في العراق لفرانس برس انه "سيقام خلال السنوات الخمس القادمة مترو معلق على طول عشرين كيلومترا في بغداد على ان يتم تأمين المعدات لتنفيذ السكك والاعمال الهندسية التي ستنطلق من المستنصرية (شرق) حتى مطار المثنى القديم" في غرب بغداد.

ويتوقع ان تبلغ كلفة هذا العمل ما بين 2,1 الى 2,5 مليار دولار، لتؤمن ربط جانبي مدينة بغداد عبر جسر الصرافية (وسط)، في عام 2023.

وتشهد العاصمة مع مواصلة استيراد السيارات منذ عام 2003، ازمات مرورية خانقة خصوصا خلال ساعات النهار.

وفي البصرة، اكبر مدن جنوب البلاد، هناك دراسة لتطوير مشروع مؤلف من خطين معلقين كل منها بطول 15 كيلومترا.

وسيمتد الخطان من شمال الى جنوب المدينة، من الزبير الى شط العرب، ومن الكرمة في شرق البصرة الى مناطق صحراوية في الجانب الغربي منها.

واشار غروست الى ان الشركة تعد لدراسة جدوى في البصرة ستنتهي في خلال 12 شهرا.

واضاف ان "هذه خطوة مهمة بالنسبة للعراق والستوم وللناس لان حركة المرور في هاتين المدينتين باتت لا تحتمل".

تم التوقيع على الاتفاقيات خلال اجتماع مجلس الشؤون العراقية الفرنسية بحضور وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست ليموين.