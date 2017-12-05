بدء الإنتاج التجريبي من حقل الغاز المصري "أتول"

وزير البترول المصري طارق الملا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:32 05/12/2017 حدث بتاريخ: 21:32 05/12/2017

أعلنت مصر بدء الإنتاج التجريبي من حقل الغاز الطبيعي "أتول"، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأوضح وزير البترول المصري، طارق الملا، أن التشغيل الفعلي سيكون خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويقع أتول قبالة سواحل مصر بالبحر المتوسط، في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التي تديرها "بي.بي" البريطانية.

وكانت "بي.بي" قد قررت في نوفمبر 2015 تسريع خطى تطوير أتول، الذي تقدر احتياطاته بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و31 مليون برميل من المكثفات.