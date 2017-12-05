بدء الإنتاج التجريبي من حقل الغاز المصري "أتول"
أعلنت مصر بدء الإنتاج التجريبي من حقل الغاز الطبيعي "أتول"، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وأوضح وزير البترول المصري، طارق الملا، أن التشغيل الفعلي سيكون خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ويقع أتول قبالة سواحل مصر بالبحر المتوسط، في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التي تديرها "بي.بي" البريطانية.
وكانت "بي.بي" قد قررت في نوفمبر 2015 تسريع خطى تطوير أتول، الذي تقدر احتياطاته بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و31 مليون برميل من المكثفات.