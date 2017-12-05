روسيا تدشن محطة يامال للغاز في القطب الشمالي

مشروع غاز عملاق في القطب الشمالي الروسي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:54 05/12/2017 حدث بتاريخ: 20:00 05/12/2017

دشنت روسيا الثلاثاء محطة يامال للغاز المسال وهو أول مشروع من نوعه في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا بحسب ما اعلنته شركة نوفاتك الروسية لانتاج الغاز.

وقالت نوفاتك في بيان ان مشروع يامال "بدأ انتاج الغاز المسال في أول خط انتاج يهدف الى انتاج 5,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام".

وتتولى المشروع شركة نوفاتك مع توتال الفرنسية والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط وصندوق طريق الحرير.

ويتوقع شحن أول كمية من الغاز المسال من مرفأ سابيتا في شبه جزيرة يامال.

وسيتم نقل الغاز المسال في اول ناقلة كاسحة جليد من نوعها في العالم، اطلق عليها اسم كريستوف دو مارجوري، رئيس مجموعة توتال الذي قتل في حادث تحطم طائرة في روسيا عام 2014.

ونقل عن رئيس نوفاتك ليونيد ميخلسون قوله ان التدشين "مرحلة بالغة الاهمية في تطور مشروع يامال للغاز المسال".

وقال ان "الحكومة قدمت لنا مساعدة ودعم كبيرين".

واعطت موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي الضوء الأخضر للمشروع البالغة قيمته 27 مليار دولار في القطب الشمالي، وتعتزم نوفاتك اطلاق عمليات الانتاج في ثلاث وحدات.

وتقع المنشأة في شبه جزيرة يامال على بعد نحو 2,500 كلم عن موسكو في منطقة مهمة لانتاج النفط والغاز الروسي رغم عزلتها وظروفها المناخية القاسية.

وبعد مشروع يامال تعتزم نوفاتك تطوير مشروع عملاق في اقصى الشمال اطلق عليه "اركتيك-2" على شبه جزيرة غيدان في بحر كارا. ومن المقرر ان تبدأ ورشة البناء في 2022-2023 ويتوقع ان توازي طاقة انتاج المشروع طاقة يامال.