"ماكدونالدز" تفتح أول فرع لها في هانوي

افتتحت مجموعة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة أول مطعم لها السبت في هانوي في الوسط التاريخي للعاصمة الفيتنامية حيث تنتشر أكشاك المأكولات التقليدية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:44 02/12/2017 حدث بتاريخ: 16:07 02/12/2017

افتتحت مجموعة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة أول مطعم لها السبت في هانوي في الوسط التاريخي للعاصمة الفيتنامية حيث تنتشر أكشاك المأكولات التقليدية.

وهذا هو الفرع الأول للسلسلة في العاصمة، غير أن المجموعة لديها 16 فرعا في مدينة هو تشي منه حيث حطت رحالها في العام 2014.

وقد اصطف السكان في طابور طويل السبت للدخول إلى المطعم المؤلف من طابقين، مع أن سعر الوجبة الواحدة فيه أغلى بثلاث مرات من ثمن وجبة تقليدية.

وقال تران دينه لوين (84 عاما) وهو جالس على إحدى الطاولات مع ابنته وحفيدته "أنا سعيد جدا لأن +ماكدونالدز+ فتحت مطعما في هانوي. وهذا خير دليل على مدى تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام".

وتشهد فيتنام منذ سنوات عدة نموا شديدا إثر انفتاح اقتصادها على الاستثمارات الأجنبية، ما استقطب مجموعات عدة مثل "ستاربكس" و"كاي اف سي" و"برغر كينغ".

وبحسب مجموعة "يورومونيتور إنترناشونال" المتخصصة، حقق قطاع مطاعم الوجبات السريعة نموا فاق 10 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، هو الأعلى في منطقة آسيا المحيط الهادئ.