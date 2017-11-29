مادورو يعلن استعداده لوقف بيع النفط الى الولايات المتحدة

الرئيس الفنزوييل نيكولاس مادورو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:57 29/11/2017 حدث بتاريخ: 11:17 29/11/2017

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء عن استعداده لوقف بيع النفط الى الولايات المتحدة التي تزودها ب 750 الف برميل في اليوم وذلك على خلفية توتر شديد بين البلدين.

وصرح مادورو خلال مراسم تولي الجنرال مانويل كيفيدو رئاسة شركة النفط الحكومية "عندما لا يعودون يريدون ان نبيعهم نفطنا ... سنبيعه كله في آسيا، لا مشكلة ابدا".

وتتهم كراكاس واشنطن بشن "حملة مالية" على فنزويلا التي فرض عليها الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية في أواخر آب/اغسطس الماضي.

ومنعت واشنطن خصوصا مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة او من التفاوض حول عقود مع كراكاس في الوقت الذي اعلنت فيه وكالات تصنيف، البلاد وشركة النفط الحكومية في حال "تخلف انتقائي" عن تسديد الدين بعد اخفاقها في دفع مئتي مليون دولار لسنداتها.

وتضاف هذه العقوبات الى عقوبات اخرى تقررت في الحادي والثلاثين من تموز/يوليو والرابع والعشرين من آب/اغسطس الماضيين وادت الى وقف مصادر التمويل لفنزويلا.

ويحاول مادورو اعادة التفاوض حول الدين الخارجي للبلاد والمقدر بنحو 150 مليار دولار، 30% لشركة النفط الحكومية.