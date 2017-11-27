73 مليون مسافر عبر مطار دبي منذ بداية 2017

صورة أرشيفية لمسافرين في مطار دبي الدولي في الامارات

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:56 27/11/2017 حدث بتاريخ: 20:56 27/11/2017

استخدم مطار دبي الدولي اكثر من 6,9 ملايين مسافر في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 6,9 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مطارات دبي الاثنين.

وساهم هذا النمو برفع اجمالي مستخدمي مطار دبي الدولي الى اكثر من 73 مليون مسافر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5,9 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

واحتلت أميركا الجنوبية المركز الأول بالحركة مع مطار دبي من حيث النمو، بنسبة وصلت الى 39,9 بالمئة خلال الشهر الماضي، تلتها أوروبا الشرقية، في حين احتلت اسيا المركز الثالث.