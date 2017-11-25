الدول المصدرة للغاز تريد اسعارا عادلة

مجمع غاز لفان الصناعي لانتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر اكبر دولة مصدرة للغاز في العالم

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:52 25/11/2017 حدث بتاريخ: 14:52 25/11/2017

طلبت الدول المصدرة للغاز الطبيعي التي اختتمت اجتماعا في بوليفيا الجمعة بعدالة اكبر في تحديد اسعار هذه المادة المنتجة للطاقة.

وفي "اعلان سانتا كروز" المدينة الكولومبية التي عقد فيها المؤتمر من الثلاثاء الى الجمعة، قالت الدول المصدرة للغاز انها تريد "سعرا عادلا للغاز الطبيعي عبر اخذ ميزاته على صعيد الفاعلية في مجال الطاقة والفوائد البيئية".

وتشهد اسعار الغاز المرتبطة باسعار النفط ومشتقاته، تراجعا خصوصا بسبب فائض العرض في الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس البوليفي ايفو موراليس الى "مكافحة الذين يريدون مصادرة ثرواتنا عبر التلاعب التعسفي بالاسعار". واضاف انها "واحدة من ادوات زعزعة استقرار دولنا وحكوماتها المنتخبة بطريقة ديموقراطية".

واوضح البيان ان منتدى الدول المصدرة للغاز يريد "تشجيع استخدام الغاز الطبيعي بمختلف اشكاله وقطاعاتهما فيها انتاج الطاقة والنقل والصناعة، بما يعود بالفائدة على العالم اجمع".

واكد الامين العام للمنتدى، الايراني محمد حسين عدلي انه في العقود المقبلة "ستتراجع حصة النفط في قطاع الطاقة من 32 الى 29 بالمئة، بينما سترتفع حصة الغاز من 22 الى 26 بالمئة بينما سيواجه الفحم انخفاضا حادا من 27 الى عشرين بالمئة".

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز الجزائر ومصر والامارات العربية وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وبوليفيا وفنزويلا وروسيا وايران وقطر الى جانب جزر ترينيداد وتوباغو. وتملك هذه الدول حوالى سبعين بالمئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.

وتشارك في المنتدى هولندا والعراق وسلطنة عمان والبيرو والنروج وكازاخستان واذربيجان بصفة دول مراقبة.

وشارك في هذا الاجتماع ايضا ممثلون عن المجموعة الروسية غازبروم والاسبانية ريبسول والفرنسية توتال والبريطانية شل والمجموعة الارجنتينية للطاقة (واي بي اف).