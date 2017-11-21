الليرة التركية في ادنى مستوى على خلفية توتر مع واشنطن

دولارات في احد مراكز الصيرفة في اسطنبول في 21 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:23 21/11/2017 حدث بتاريخ: 20:24 21/11/2017

تراجعت قيمة الليرة التركية الثلاثاء الى ادنى مستوى لها تاريخيا في اسواق الصرف على خلفية توتر مع الولايات المتحدة على صلة بمحاكمة وشيكة لرجل اعمال وصيرفي تركيين في نيويورك.

وفقدت الليرة اكثر من واحد بالمئة من قيمتها صباحا وتم تبادلها ب 3,97 ليرات لكل دولار واحد قبيل الساعة 07,00 ت غ وهو مستوى قياسي جديد قبل ان ترتفع بشكل طفيف عند 3,96 ليرات لكل دولار في الساعة 08,00 ت غ.

ولوقف هذا التدهور قرر البنك المركزي التركي تقليص حدود اقتراض البنوك من السوق بين المصارف الى الصفر في التعاملات اليومية ابتداء من الاربعاء كما قرر زيادة تسهيلات السيولة اليومية.

والتوتر بين انقرة وواشنطن الشديد اصلا، زادت حدته في الايام الاخيرة مع اقتراب موعد محاكمة رضا ضراب رجل الاعمال التركي الايراني الذي اوقف العام الماضي في الولايات المتحدة. ومن المقرر ان تبدأ محاكمته بداية كانون الاول/ديسمبر وهو متهم مع مصرفي تركي اسمه محمد حقان اتيلا بانتهاك الحظر الاميركي على ايران.

وتثير المحاكمة مخاوف من تأثيرها المحتمل على القطاع البنكي التركي خصوصا على بنك هالبنك العام الذي كان اتيلا يتولى عند توقيفه في الولايات المتحدة منصب مديره العام المساعد المكلف الادارة المصرفية الدولية.

ومع ان الاقتصاد التركي يسجل نسبة نمو ب 5 بالمئة بحسب الارقام الرسمية فان نسبة التضخم تشارف 12 بالمئة والليرة التركية ما انفكت تفقد من قيمتها منذ اشهر عدة.

وكان الرئيس التركي رجب اردوغان هاجم الجمعة البنك المركزي ودعاه الى التعجيل بخفض نسب فوائده لتشجيع الاقتراض سعيا الى دعم النمو من خلال الاستهلاك والاستثمار في وقت تشهد البلاد اجواء انتخابية قبل عامين من انتخابات بلدية ورئاسية وتشريعية مهمة.