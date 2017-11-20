عملة البتكوين تصل إلى "سعر قياسي"

سعر البتكوين تخطى 8 آلاف دولار

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:18 20/11/2017 حدث بتاريخ: 21:18 20/11/2017

سجلت العملة الرقمية "بتكوين" مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، الاثنين، بعد أن اخترقت مستوى الـ 8 آلاف دولار للمرة الأولى مطلع الأسبوع، لتصل مكاسبها إلى حوالي 50 بالمئة في 8 أيام فحسب.

وجاء المستوى المرتفع الجديد بعد أن قالت شركة "سكوير" الأميركية الرائدة للمدفوعات أواخر الأسبوع الماضي، إنها بدأت السماح لعملاء بعينهم بشراء بتكوين وبيعها على تطبيقها "كاش".

وبلغ سعر بتكوين 8197.80 دولار على بورصة "بيتستامب" في لوكسمبورغ، بزيادة أكثر من 2 بالمئة عن اليوم السابق ونحو 48 بالمئة منذ تراجعها إلى 5555 دولارا في 12 نوفمبر الجاري.

وأدى صعود قيمة العملة المشفرة شديدة التقلب لثمانية أمثالها منذ مطلع العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في السوق، بينما يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفا عاما عن العملة.

لكن المستثمرين الأفراد وبعض صناديق التحوط والمكاتب العائلية يشترون بكثافة في السوق، وبلغت "القيمة السوقية" لجميع العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 242 مليار دولار، الاثنين، وفقا لموقع التداول "كوين ماركت كاب".