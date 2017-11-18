هوندا ستسحب 900 ألف مركبة

شركة هوندا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:21 18/11/2017 حدث بتاريخ: 23:22 18/11/2017

قالت شركة هوندا موتور اليابانية السبت إنها ستسحب نحو 900 ألف سيارة فان صغيرة بسبب احتمال ميل مقاعد الصف الثاني فيها نحو الأمام إذا لم تُثبت جيدا بعد تعديل وضعها.وأضافت الشركة أن عملية السحب ستشمل سياراتها الفان الصغيرة من طراز أوديسي المنتجة خلال الفترة من 2011 إلى 2017 باستثناء ألفي سيارة في أميركا الشمالية.

وأشارت الشركة إلى أنها تلقت 46 تقريرا عن وقوع إصابات طفيفة متعلقة بهذا الأمر.

وقالت هوندا إنها ستعمل على إصلاح السيارات التي سيتم سحبها لضمان تثبيت المقاعد بشكل سليم.

وفي غضون ذلك، نشرت الشركة إرشادات تفصيلية عن الطريقة التي يتم بها ضمان تثبيت المقاعد.